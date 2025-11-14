Уникальность одной из ударивших по Украине ракет объяснили

Военный эксперт Леонков: Аналогов российского «Кинжала» в мире нет

Аналогов российской баллистической гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в мире нет, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Об уникальности ударившем по Украине оружии специалист высказался в беседе с «Лентой.ру».

«Аналогов нашего "Кинжала" нет. Наиболее близко приблизились китайские товарищи. Но у них ракета летает не с такой скоростью, как наша. И то пока она в экспериментальном варианте существует», — рассказал Леонков.

Военный эксперт отметил, что соревнующиеся с Россией по мощи оружия американцы в принципе пока не создали ничего подобного.

«У них еще проект на стадии разработки. И пока у них ничего не получается», — заключил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли удар возмездия баллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по Украине. Оборонное ведомство рассказало, что кроме этой модели ракет использовалось и другое высокоточное дальнобойное вооружение морского, воздушного и наземного базирования. Также для атаки использовались ударные беспилотники.

Целями поражения стали объекты энергетики, работающие на Вооруженные силы Украины (ВСУ), а также военно-промышленный комплекс страны.

