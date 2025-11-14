В Раде прокомментировали удары по Киеву двумя словами

Депутат Рады Гончаренко об ударах по Киеву: Это жесть

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) прокомментировал удары по Киеву словами «это жесть». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Киев, это жесть. Вы как?» — задался вопросом политик.

Ранее в Киеве на фоне воздушной тревоги прозвучала серия мощных взрывов. На момент написания материала сообщалось, что в Киеве за ночь прогремело семь серий взрывов. По утверждениям военкоров и украинских блогеров, удары наносились беспилотниками типа «Герань», а также крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми «Кинжалами».

По информации Telegram-канала Shot, целями в Киевской области снова стали объекты энергетической инфраструктуры. В частности, были поражены ТЭЦ-6, ТЭЦ-5, Дарницкая ТЭЦ и Белоцерковская ТЭС. После попаданий там начались сильные пожары, местные жители жаловались на перебои с подачей электроэнергии. Кроме этого, очевидцы сообщили об ударах по железнодорожной инфраструктуре.