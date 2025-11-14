Россия
10:51, 14 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Военный назвал главное превосходство ВС России над ВСУ

Дандыкин назвал более профессиональную подготовку превосходством ВС РФ над ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главное превосходство Вооруженных сил России (ВС РФ) над Вооруженными силами Украины (ВСУ) — более профессиональная подготовка бойцов, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своей оценкой специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Если брать вооружение, то здесь очевидно, что наша авиация работает корректируемыми бомбами. Они уже летят на 200 километров с учетом установки двигателей реактивных. Конечно, они влияют на продвижение наших войск. Конечно же, это применение наших комплексных ракет: "Искандеров", гиперзвуковых "Кинжалов" и не только. Это тоже преимущество», — отметил Дандыкин.

Также специалист рассказал, что работа российской медицины на фронте на самом высоком уровне. Он объяснил, что это позволяет спасать раненых гораздо эффективнее, нежели ВСУ.

«Там с этим делом проблемы, исходя из того, что много ампутантов и так далее», — добавил Дандыкин.

А самое главное — это более профессиональная подготовка наших бойцов. Мужество. Подготовка командных кадров. То, что офицеры находятся, в отличие от противника, рядом с бойцами. Там у ВСУ по натовскому образцу все. Это тоже отличает

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженный сил Украины (ВСУ) начало передислокацию своих подразделений возле Купянска Харьковской области из-за проблем на фронте.

Марочко обратил внимание, что главком вооруженных формирований Украины Александр Сырский пытается улучшить эффективность украинских подразделений из-за проблем с численностью личного состава. По его словам, эти попытки являются провальными.

