Главное превосходство Вооруженных сил России (ВС РФ) над Вооруженными силами Украины (ВСУ) — более профессиональная подготовка бойцов, заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Своей оценкой специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».
«Если брать вооружение, то здесь очевидно, что наша авиация работает корректируемыми бомбами. Они уже летят на 200 километров с учетом установки двигателей реактивных. Конечно, они влияют на продвижение наших войск. Конечно же, это применение наших комплексных ракет: "Искандеров", гиперзвуковых "Кинжалов" и не только. Это тоже преимущество», — отметил Дандыкин.
Также специалист рассказал, что работа российской медицины на фронте на самом высоком уровне. Он объяснил, что это позволяет спасать раненых гораздо эффективнее, нежели ВСУ.
«Там с этим делом проблемы, исходя из того, что много ампутантов и так далее», — добавил Дандыкин.
А самое главное — это более профессиональная подготовка наших бойцов. Мужество. Подготовка командных кадров. То, что офицеры находятся, в отличие от противника, рядом с бойцами. Там у ВСУ по натовскому образцу все. Это тоже отличает
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженный сил Украины (ВСУ) начало передислокацию своих подразделений возле Купянска Харьковской области из-за проблем на фронте.
Марочко обратил внимание, что главком вооруженных формирований Украины Александр Сырский пытается улучшить эффективность украинских подразделений из-за проблем с численностью личного состава. По его словам, эти попытки являются провальными.