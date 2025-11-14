Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:01, 14 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о передислокации ВСУ из-за проблем на фронте

Марочко: Командование ВСУ начало передислокацию у Купянска из-за своих проблем
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Командование Вооруженный сил Украины (ВСУ) начало передислокацию своих подразделений возле Купянска Харьковской области из-за проблем на фронте. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Данные маневры связаны с осложнившейся оперативно-тактической обстановкой для вооруженных формирований Украины в данном районе и давлением со стороны наших войск», — отметил военный аналитик.

Марочко также обратил внимание, что главком вооруженных формирований Украины Александр Сырский пытается улучшить эффективность украинских подразделений из-за проблем с численностью личного состава. По его словам, эти попытки являются провальными.

Ранее Марочко указал, что российские войска сорвали ротацию ВСУ близ Волчанска Харьковской области. По его словам, в результате российских ударов украинские войска потеряли три единицы бронетехники и около взвода личного состава. Он также указывал, что Армия России взяла под контроль 80 процентов этого населенного пункта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    МАГАТЭ захотело срочно прояснить состояние ядерных объектов Ирана

    На Александра Серова подали в суд из-за детей

    В Москве появился новый вид городского транспорта

    В МИД оценили самостоятельные договоренности с Украиной

    Российский серийный убийца попросился на свободу

    Россиянам развеяли миф о кофе

    Набиуллина рассказала о восстановлении экономики России

    Маддалена рассказал о дискомфорте во время дуэли взглядов с Махачевым

    Ряд руководителей ФСИН задержали в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости