Марочко: Командование ВСУ начало передислокацию у Купянска из-за своих проблем

Командование Вооруженный сил Украины (ВСУ) начало передислокацию своих подразделений возле Купянска Харьковской области из-за проблем на фронте. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Данные маневры связаны с осложнившейся оперативно-тактической обстановкой для вооруженных формирований Украины в данном районе и давлением со стороны наших войск», — отметил военный аналитик.

Марочко также обратил внимание, что главком вооруженных формирований Украины Александр Сырский пытается улучшить эффективность украинских подразделений из-за проблем с численностью личного состава. По его словам, эти попытки являются провальными.

Ранее Марочко указал, что российские войска сорвали ротацию ВСУ близ Волчанска Харьковской области. По его словам, в результате российских ударов украинские войска потеряли три единицы бронетехники и около взвода личного состава. Он также указывал, что Армия России взяла под контроль 80 процентов этого населенного пункта.