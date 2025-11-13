Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:25, 13 ноября 2025Бывший СССР

Армия России сорвала ротацию ВСУ близ Волчанска

Марочко: ВС России сорвали ротацию ВСУ близ Волчанска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Global Look Press

Российские войска сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Волчанска Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Украинские боевики попытались завести свежие силы в районе Волчанских Хуторов. Данный факт был оперативно вычислен — наши бойцы нанесли огневое поражение по ВФУ», — написал Марочко.

По его словам, в результате российских ударов украинские войска потеряли три единицы бронетехники и около взвода личного состава.

5 ноября Марочко заявлял, что ВСУ контролируют около 20 процентов Волчанска. По его словам, украинские военные тем не менее проводят контратаки и оказывают сопротивление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зима может стать решающей для Украины». В России объявили о реализации самого жесткого варианта «плана Суровикина»

    Названа первая напавшая на НАТО страна

    На Западе высмеяли попытки оправдать Зеленского в новом коррупционном скандале

    Школьники избили девочку и прижгли ей ноги утюгом в российском регионе

    Шойгу назвал западный порядок придуманным и иллюзорным

    Евросоюз предупредили о последствиях вступления Украины

    Стало известно о контратаках окруженных в Купянске бойцов ВСУ ради еды

    Азаров связал «дело Миндича» с работой США

    Москвичам рассказали об аномалии в октябре

    Российские войска уничтожили наемников у Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости