Медведь устроил слежку за рабочими в российском регионе и попал на видео

Медведь двое суток наблюдал за рабочими в Приморье и попал на видео

Гималайский медведь устроил слежку за рабочими в Приморском крае и попал на видео. Его публикует Telegram-канал «112».

На размещенных в сети кадрах косолапый разведчик сидит на дереве и наблюдает за сотрудниками компании «Шкотовский ДСК». Как пишет источник, дикое животное находится на своем «посту» уже двое суток. Руководство предприятия попыталось вызвать представителей охотнадзора российского региона, но пока никто из них не приехал на место.

