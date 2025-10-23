Моя страна
20:04, 23 октября 2025

Медведь с удовольствием лег в лужу в российском нацпарке

Медведь с удовольствием лег в лужу в нацпарке «Башкирия»
Екатерина Ештокина

В российском национальном парке «Башкирия» медведь с удовольствием лег в лужу и попал на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa1.

На размещенных кадрах видно, как хищник ночью, заметив воду, сначала неспешно сел в нее, а затем уложил голову и прикрыл глаза. При этом видно, что медведь тяжело дышал, запыхавшись после прогулки.

По данным канала, накануне в этой же луже отдыхали медведица с медвежонком. «Медведи кайфуют в лужах, чтобы избавиться от паразитов, смыть грязь или просто немножко почиститься. А если полежать в воде с глиной, то можно защитить себя от укусов насекомых», — говорится в публикации.

Ранее ночной налет медведя-угонщика попал на видео. На ролике было видно, как пушистый сначала осматривается по сторонам, потом хватает бак лапами и с уверенностью выкатывает его со стоянки.

    Все новости