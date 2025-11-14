Москвичам рассказали о высоте снежного покрова к утру 15 ноября

Метеоролог Тишковец: В Москве 15 ноября высота снежного покрова составит 4 см

В Москве и Подмосковье с 23:00 14 ноября начнется мокрый снегопад с дождем. Как сообщает метеоролог Евгений Тишковец в своем Telegram-канале, высота снежного покрова в субботу, 15 ноября, составит три-четыре сантиметра.

Всего за предстоящие сутки, по словам специалиста, в столице выпадет до 13-18 миллиметров осадков, что около одной третьей от месячной нормы.

«Именно во второй половине ночи московская земля «побелеет», и к девяти часам утра, когда столбик термометра опустится до нуля, появится неустойчивый снежный покров высотой от одного до трех сантиметров, а к полудню он достигнет почти четырех сантиметров», — отмечает Тишковец.

Метеоролог также добавил, что снежный покров пока будет неустойчивым и к середине следующей недели растает, но к выходным появится вновь. Постоянные небольшие «сугробы», высотой до трех-восьми сантиметров, установятся к концу ноября.

В свою очередь, МЧС России по Москве в связи с предстоящими осадками рекомендует водителям снижать скорость движения, не забывать держать дистанцию и избегать внезапных маневров.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков сообщил о том, что городские службы в Москве из-за ухудшения погоды переведены в режим повышенной готовности.