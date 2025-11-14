Забота о себе
20:34, 14 ноября 2025

Мужчин предупредили о вреде модных электротрусов с подогревом

Mash: Трусы с подогревом снижают фертильность мужчин и увеличивают риск рака
Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Модные среди молодых мужчин электротрусы с подогревом оказались вредны для здоровья. Об этом пишет Mash в Telegram.

Электротрусы, представляющие собой боксеры со вшитыми в них нагревательными элементами, позиционируются на маркетплейсах как полезный зимний аксессуар. Несмотря на стоимость в четыре тысячи рублей, изделие пользуется большой популярностью у школьников и зумеров, которые рассматривают его в качестве стильного аксессуара.

Однако, как отмечает издание, врачи предупредили, что регулярное использование таких трусов может нанести существенный вред репродуктивному здоровью мужчин. Так, постоянный нагрев области паха приводит к перегреву мошонки, что вызывает гибель сперматозоидов и, как следствие, снижает фертильность. К другим потенциальным рискам специалисты отнесли повышенный риск развития рака, возникновение кожных инфекций в области постоянного теплового воздействия, а также обострение заболеваний крови.

Ранее нарколог Андрей Тюрин предупредил об опасности популярных у зумеров «грибных снюсов». Подобные смеси, в состав которых входят неопределенные дозировки гриба ежовика гребенчатого и растений бакопы и гуараны, негативно влияют на сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную систему.

    Все новости