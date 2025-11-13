Нарколог предупредил об опасности популярных у зумеров «грибных снюсов»

Нарколог Тюрин: Грибной снюс может вызвать приступ тахикардии и паническую атаку

Популярный у зумеров так называемый грибной снюс негативно влияет на сердечную, нервную и эндокринную системы, предупредил нарколог заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Об опасных последствиях этой энергетической смеси он поговорил с «Лентой.ру».

«Основная опасность грибных снюсов в том, что дозировки входящих в его состав ежовика, бакопы и гуараны, неизвестны. В одном пакетике может быть минимальное количество этих веществ, а в другом — концентрат, способный вызвать у подростка приступ тахикардии или гипертонический криз», — предупредил Тюрин.

Кроме того, по его словам, неизвестно, как именно эти вещества взаимодействуют друг с другом. Результатом регулярного употребления такого снюса может стать как сильная паническая атака, так и долгосрочное повреждение нейронов головного мозга.

Психиатр «Поликлиники.ру» Нина Стрельникова добавила, что грибные снюсы крайне опасен для подростков с неустойчивой нервной системой, людей с недиагностированным тревожно-депрессивным расстройством и тех, у кого есть проблемы с сердцем. «У этих людей употребление психостимуляторов почти сразу усиливает раздражительность, чувство тревоги и нарушает сон. Формально наркотических веществ по закону России в грибном снюсе нет, но это не отменяет побочных эффектов и привыкания», — подчеркнула она.

Врачи также предупредили, что употребление любых психоактивных веществ, включая ненаркотические, может вызвать зависимость. Из-за этого попытки молодых людей отказаться от грибного снюса могут привести к синдрому отмены, проявляющемуся апатией, свинцовой усталостью, головной болью, которая не дает думать, и психологической фиксацией на быстрых стимуляторах.

«Грибной снюс — это не эко-продукт, помогающий стать энергичнее и продуктивнее. Это психоактивное вещество, которое методично бьет по самым уязвимым системам молодого организма», — подытожил Тюрин.

