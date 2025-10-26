Россиян предупредили о внешних признаках алкоголика

Нарколог Тюрин: Красные глаза и отечное лицо могут указывать на алкоголизм

Врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Алексей Тюрин рассказал, какие внешние признаки говорят о длительном и системном воздействии алкоголя на организм. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

К характерным внешним маркерам хронического алкоголизма Тюрин отнес комплексное изменение лица человека. По его словам, лицо алкоголика обычно отечное и одутловатое, у такого человека есть мешки под глазами, сосудистые звездочки и стойкие покраснения на щеках и носу. Кроме того, из-за сильного утолщения кожи и разрастания сальных желез нос может приобретать шишковидную форму.

Нарколог предупредил, что на злоупотребление алкоголем также могут указывать и постоянно красные из-за лопнувших мелких сосудов глаза с отекшими веками, при этом иногда склеры глаз могут желтеть из-за проблем с печенью. «Классическим признаком абстинентного синдрома и поражения нервной системы этанолом может быть дрожь рук и пальцев. В состоянии опьянения или при тяжелой зависимости тремор может быть постоянным», — добавил доктор.

Также, по его словам, из-за развивающегося цирроза и скопления жидкости в брюшной полости живот алкоголика может увеличиваться, в то время как руки и ноги остаются худыми.

Ранее Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск развития гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

