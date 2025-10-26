Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:32, 26 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили о внешних признаках алкоголика

Нарколог Тюрин: Красные глаза и отечное лицо могут указывать на алкоголизм
Наталья Обрядина1

Фото: DC Studio / Freepik

Врач-нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Алексей Тюрин рассказал, какие внешние признаки говорят о длительном и системном воздействии алкоголя на организм. Об этом он поговорил с «Лентой.ру».

К характерным внешним маркерам хронического алкоголизма Тюрин отнес комплексное изменение лица человека. По его словам, лицо алкоголика обычно отечное и одутловатое, у такого человека есть мешки под глазами, сосудистые звездочки и стойкие покраснения на щеках и носу. Кроме того, из-за сильного утолщения кожи и разрастания сальных желез нос может приобретать шишковидную форму.

Нарколог предупредил, что на злоупотребление алкоголем также могут указывать и постоянно красные из-за лопнувших мелких сосудов глаза с отекшими веками, при этом иногда склеры глаз могут желтеть из-за проблем с печенью. «Классическим признаком абстинентного синдрома и поражения нервной системы этанолом может быть дрожь рук и пальцев. В состоянии опьянения или при тяжелой зависимости тремор может быть постоянным», — добавил доктор.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Также, по его словам, из-за развивающегося цирроза и скопления жидкости в брюшной полости живот алкоголика может увеличиваться, в то время как руки и ноги остаются худыми.

Ранее Тюрин назвал главную опасность перелета в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, на высоте повышается нагрузка на сердце и возрастает риск развития гипертонического криза, тахикардии и панической атаки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нет ни у кого в мире». Путин рассказал об уникальном российском оружии и обсудил с Герасимовым ход СВО. Что об этом известно?

    Подозреваемого в ограблении Лувра задержали в аэропорту

    Бойцов ВСУ оставили без денег

    Стало известно о возможном сговоре грабителей с сотрудниками Лувра

    Назван фаворит «Эль-класико»

    ВС России уничтожили инфраструктуру ВСУ в двух областях Украины

    В российском регионе объявлена авиационная опасность

    Подпольщики уничтожили узлы энергоснабжения под Киевом

    Россиян предупредили о внешних признаках алкоголика

    Трампа назвали угрозой миру на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости