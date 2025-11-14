На Москву обрушится снегопад

Синоптик Тишковец: В столице в субботу выпадет треть месячной нормы осадков

В Москве в субботу, 15 ноября, выпадет треть месячной нормы осадков в виде снега. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

За предстоящие сутки выпадет до 13-18 миллиметров осадков. Вечером в пятницу, 14 ноября, ожидается небольшой дождь при температуре плюс шесть градусов. С наступлением субботы, 15 ноября, при прохождении холодного фронта, он перейдет в интенсивный ливень. С 3-4 часов ночи при температуре воздуха плюс два градуса осадки начнут переходить в фазу мокрого снега. К 9 часам утра столбик термометра опустится до нуля, появится неустойчивый снежный покров высотой от 1 до 3 сантиметра, который к полудню достигнет почти 4 сантиметров.

Днем температура ожидается не выше плюс 2 градусов, порывы ветра — до 11 метров в секунду, из-за чего будет казаться, что на улице минус 3 градуса. К вечеру осадки прекратятся, с наступлением сумерек облака рассеются. После 20:00 ожидаются заморозки до минус 1 градуса, на дорогах появится гололедица. В воскресенье, 16 ноября, ночью малооблачно, в столице ожидается мороз до минус 3-5 градусов, в Подмосковье — до минус 3-8 градусов. Днем будет солнечно, не выше нуля.

Снежный покров будет неустойчивым, и к середине недели ненадолго растает, однако к следующим выходным снова появится. К концу месяца установится снежный покров высотой до 3-8 сантиметров.

По словам синоптика, зимний процесс в столице, таким образом, будет запущен.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что морозы наступающей зимой окажутся сильнее, чем в предыдущую.