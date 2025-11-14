Экономика
08:03, 14 ноября 2025Экономика

Россиянам рассказали о погоде этой зимой

Синоптик Вильфанд: Грядущая зима будет холоднее прошлой
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Морозы наступающей зимой окажутся сильнее, чем в предыдущую. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам собеседника агентства, грядущая зима будет заметнее холоднее, чем в 2024-2025 году. Прошлая зима, согласно наблюдениям метеорологов, выдалась очень теплой. Несмотря на то, что в сравнение с ней зима 2025-2026 годов покажется морозной, на деле температура все еще будет держаться выше климатической нормы, отметил Вильфанд. В течение зимы специалист ожидает частые оттепели вместе с морозами на уровне минус 20 градусов и ниже.

Ранее сообщалось, какая часть России уже покрыта снегом. Площадь снежного покрова, по подсчетам синоптика, достигла 80 процентов. Устойчивый снежный покров уже образовался на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири. В европейской части страны снег выпал в Северо-Западном федеральном округе — снежные осадки опустились на Мурманскую область и восточные районы Архангельской, Ненецкий автономный округ и Республику Коми.

