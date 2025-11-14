Появились кадры поражения танков ВСУ в Предтечино и Ступочках

ВСУ бросили танки в контратаку у Константиновки, их встретили огнем ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили танки в контратаку у Константиновки, их встретила огнем армия России. Видео разместил Telegram-канал «Клещеевка/Бахмут 2.0 (Артемовское направление)».

Уточняется, что украинское командование бросило бронетехнику в атаку в районе Предтечино и севернее Ступочек, пытаясь отвлечь российские подразделения от штурма Константиновки.

Ранее стало известно, что украинские войска с начала года активно обустраивали подземную систему переходов, готовясь оборонять Константиновку. По словам военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ так долго окапывались в городе, что не сдадут его просто так.