Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:35, 14 ноября 2025Бывший СССР

Появились кадры поражения танков ВСУ в Предтечино и Ступочках

ВСУ бросили танки в контратаку у Константиновки, их встретили огнем ВС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили танки в контратаку у Константиновки, их встретила огнем армия России. Видео разместил Telegram-канал «Клещеевка/Бахмут 2.0 (Артемовское направление)».

Уточняется, что украинское командование бросило бронетехнику в атаку в районе Предтечино и севернее Ступочек, пытаясь отвлечь российские подразделения от штурма Константиновки.

Ранее стало известно, что украинские войска с начала года активно обустраивали подземную систему переходов, готовясь оборонять Константиновку. По словам военного эксперта Виталия Киселева, ВСУ так долго окапывались в городе, что не сдадут его просто так.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Попавшая в здание посольства Азербайджана в Киеве ракета оказалась украинской

    Собака подстрелила хозяина из ружья

    США в ООН впервые выступили против антироссийской поправки

    Сломавшая позвоночник российская сноубордистка объяснила возвращение из Испании

    Фицо жестко высказался о многомиллиардном плане ЕС для Украины

    Москвичам рассказали о высоте снежного покрова к утру 15 ноября

    Появились кадры поражения танков ВСУ в Предтечино и Ступочках

    В Раде назвали Зеленского клоуном

    В разведке Украины предрекли усиление ударов ВС России из-за «огромного количества» бомб

    В России утвердили стратегию повышения безопасности дорожного движения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости