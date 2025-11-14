Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:51, 14 ноября 2025Мир

На здании Пентагона появились 27-килограммовые таблички

На здании Пентагона появились таблички с новым названием оборонного ведомства
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Air Force Staff Sgt. Madelyn Keech, DOW

На здании Пентагона появились таблички с новым названием оборонного ведомства. Соответствующие кадры опубликованы на официальном сайте министерства войны США.

Одну из табличек лично повесил у парадного входа в Пентагон глава ведомства Пит Хегсет.

«Мы хотели заменить старые таблички, потому что хотим, чтобы каждый, кто входит в эту дверь, знал, что мы очень серьезно относимся к смене названия этой организации», — сказал министр.

Хегсет подчеркнул, что название было выбрано для отражения одной из ключевых целей Пентагона — победы в войнах. «И, конечно, главная цель заключается в предотвращении войн, и, в первую очередь, в установлении мира», — добавил он.

Каждая табличка весит примерно 60 фунтов (около 27 килограммов). Ими заменили предыдущие вывески, которые находились на стенах здания более 70 лет.

В начале сентября президент США Дональд Трамп на время своего пребывания у власти переименовал американское министерство обороны в министерство войны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ пресекла теракт против одного из высших чиновников России. Скрытая камера на кладбище, куратор из Киева и другие подробности

    Роналду оказался под угрозой пропуска старта ЧМ-2026 из-за удаления в игре с Ирландией

    ФСБ раскрыла награду для готовивших покушение на высшего госдеятеля России

    Россиян призвали не ждать снижения цен на красную икру

    В Литве задержали и передали СБУ якобы воевавшего на стороне России украинца

    На здании Пентагона появились 27-килограммовые таблички

    Российские бойцы раскрыли подробности о службе военных из КНДР в Курской области

    В США назвали Зеленского коррумпированным тираном

    Замурованного в набережной кота спасли спустя семь дней заточения

    Набиуллина признала ошибку с ключевой ставкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости