На здании Пентагона появились 27-килограммовые таблички

На здании Пентагона появились таблички с новым названием оборонного ведомства

На здании Пентагона появились таблички с новым названием оборонного ведомства. Соответствующие кадры опубликованы на официальном сайте министерства войны США.

Одну из табличек лично повесил у парадного входа в Пентагон глава ведомства Пит Хегсет.

«Мы хотели заменить старые таблички, потому что хотим, чтобы каждый, кто входит в эту дверь, знал, что мы очень серьезно относимся к смене названия этой организации», — сказал министр.

Хегсет подчеркнул, что название было выбрано для отражения одной из ключевых целей Пентагона — победы в войнах. «И, конечно, главная цель заключается в предотвращении войн, и, в первую очередь, в установлении мира», — добавил он.

Каждая табличка весит примерно 60 фунтов (около 27 килограммов). Ими заменили предыдущие вывески, которые находились на стенах здания более 70 лет.

В начале сентября президент США Дональд Трамп на время своего пребывания у власти переименовал американское министерство обороны в министерство войны.