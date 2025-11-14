Россия
01:02, 14 ноября 2025

Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер

Марина Совина
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Российский союз автостраховщиков (РСА) предложил контролировать наличие техосмотра (ТО) машин с помощью дорожных камер. Об этом сообщает «Интерфакс».

Директор по защите активов РСА Сергей Ефремов отметил, что готовящуюся к внедрению практику выявления по камерам автомобилей без страховки ОСАГО стоит расширить. По его мнению, системы видеофиксации могли бы также отмечать машины, не прошедшие техосмотр и не имеющие диагностическую карту.

Каждый год должны проходить техосмотр такси, автобусы и грузовики массой более 3,5 тонны, которым не исполнилось пять лет. В противном случае неприятностей не избежать. Автомобили со спецсигналами проходят техосмотр раз в год независимо от возраста. Каждые полгода должны проверяться машины для перевозки опасных грузов, а также такси, автобусы и грузовики массой более 3,5 тонны старше пяти лет.

Легковые машины категории В, а также мотоциклы, которые используются в личных целях, освобождены от обязательного техосмотра. Такие транспортные средства старше четырех лет должны проходить ТО только при проведении регистрационных действий в ГИБДД, связанных со сменой собственника или с внесением изменений в конструкцию, — речь идет, например, о замене двигателя или кузова.

С 1 марта 2022 года сотрудники ГИБДД проверяют диагностические карты у автомобилей, для которых техосмотр является обязательным. За отсутствие диагностической карты предусмотрен штраф в размере 2000 рублей.

    Все новости