Названы признаки безопасной искусственной елки

Эксперт Борисова: Искусственная новогодняя елка должна быть прочной и без запаха

При выборе искусственной новогодней елки нужно убедиться в ее безопасности. Признаки праздничного дерева без рисков для здоровья и окружающей среды назвала россиянам доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве России Ольга Борисова, пишет NEWS.ru.

По словам эксперта, елка должна быть прочной и без резкого неприятного запаха. Кроме того, стоит уточнить, обработана ли конструкция огнеупорным составом, а также проверить, что иголки не выпадают.

«Затем важно сравнить цены в магазинах и на маркетплейсах. В частности, следует выбрать несколько производителей с наиболее понравившимися дизайнерскими решениями елок и посмотреть динамику цен по их товарам», — посоветовала Борисова.

Ранее россиянам рассказали, что дешевле всего обойдутся новогодние елки из ПВХ-пленки, которые смогут прослужить несколько лет.