Россиян научили выбирать качественную недорогую елку

Финансист Щербаченко: Дешевле всего обойдутся елки из ПВХ-пленки

Дешевле всего обойдутся новогодние елки из ПВХ-пленки, которые смогут прослужить несколько лет. Советы по выбору основного элемента праздничного декора россиянам дал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, срок службы такого дерева составляет от пяти до десяти сезонов. Елки российских производителей длиной 50–60 сантиметров обойдутся от 400 рублей, 90–100 сантиметров — от 1,3 тысячи рублей, а от 1,5 метра — от двух тысяч рублей. Китайские аналоги стоят от 600 рублей, от тысячи рублей и от 2,2 тысячи рублей, соответственно.

Ранее певица и телеведущая Анна Семенович осудила традицию покупать домой живые елки к Новому году. По ее словам, таким образом люди лишают дерево жизни.