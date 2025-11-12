Известная певица раскритиковала одну новогоднюю традицию

Анна Семенович раскритиковала покупку живых елок к Новому году

Российская певица и телеведущая Анна Семенович раскритиковала покупку живых елок к Новому году. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Артистка рассказала, что ей предложили бесплатно прислать живую елку за рекламу компании, однако она отказалась. Семенович подчеркнула, что выступает категорически против вырубки деревьев ради праздников.

«Вы представляете, сколько это дерево растет, чтобы стать большим и красивым, и сколько оно еще может жить. А люди берут и просто рубят эти деревья, чтобы две-три недели у них это красивое дерево постояло дома, потом завяло, и его выкинули на помойку», — объяснила свою позицию певица.

