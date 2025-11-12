Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:03, 12 ноября 2025Экономика

Известная певица раскритиковала одну новогоднюю традицию

Анна Семенович раскритиковала покупку живых елок к Новому году
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская певица и телеведущая Анна Семенович раскритиковала покупку живых елок к Новому году. Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Артистка рассказала, что ей предложили бесплатно прислать живую елку за рекламу компании, однако она отказалась. Семенович подчеркнула, что выступает категорически против вырубки деревьев ради праздников.

«Вы представляете, сколько это дерево растет, чтобы стать большим и красивым, и сколько оно еще может жить. А люди берут и просто рубят эти деревья, чтобы две-три недели у них это красивое дерево постояло дома, потом завяло, и его выкинули на помойку», — объяснила свою позицию певица.

Ранее Семенович призналась в любви Москве. Она сравнила активную атмосферу города со своим характером.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На украинской урановой шахте произошла авария. Под землей остаются люди. Что известно к этому часу?

    Назван самый продающий формат контента

    На Украине объявили о прекращении мирных переговоров с РФ

    Неудачливый вор попался полиции из-за непреодолимого желания выпить пива

    Камеры видеонаблюдения сняли ночную поджигательницу в российском городе

    Путин рассказал о сроках пуска «Союза-5» в рамках «Байтерека»

    В Белоруссии собрались забирать у богачей две пятых дохода

    Назван стартовый состав сборной России на матч с Перу

    Охваченная огнем посетительница российского ночного клуба попала на видео

    Москвичи увидели на детской площадке красный фаллос

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости