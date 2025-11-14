Забота о себе
15:30, 14 ноября 2025

Некоторые продукты с плесенью разрешили есть после ее удаления

Deia: Эксперты из OCU разрешили употреблять сыр после удаления плесени
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Испанская организация потребителей и пользователей (OCU) заявила, что если с некоторых продуктов удалить плесень, то их можно безопасно есть. Об этом пишет издание Deia.

Среди разрешенных к употреблению продуктов специалисты из OCU назвали твердые фрукты и овощи, сыры, копченую ветчину и колбасы. «Их можно есть даже с плесенью, если ее удалить, соскоблив или срезав пораженный участок ножом», — заявили они.

При этом эксперты подчеркнули, что важно удалить не только видимую часть грибка, но и еще участок около двух сантиметров. Дело в том, что споры плесени распространяются за пределы пораженной зоны, которая видна невооруженным глазом, пояснили они.

Ранее диетолог Марина Макиша оценила безопасность курицы с антибиотиками. По ее словам, эти лекарства действительно применяются на птицефабриках, но на прилавки мясо попадает уже без них.

