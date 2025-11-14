Объявление об отмене питания в школах детей участников СВО оказалось старым мемом

Объявление об отмене питания в школах для некоторых детей оказалось старым мемом

В социальных сетях и мессенджерах появилось объявление якобы от имени одной из школ краевого центра Краснодара о том, что дети участников СВО больше не будут получать бесплатные обеды. «С 17.11.2025 питание для детей участников СВО снова платное!» — говорилось на фотографии объявления.

На самом деле за основу была взята искаженная фотография мема от 2010 года, в котором говорится: «Их разыскивает столовая!!! Верните ложки, уроды». Все детали фото, кроме надписи, совпадают, в том числе тарелка супа в правом нижнем углу фотографии и подносы с продукцией чуть выше. Надпись же была изменена в фоторедакторе.

Также достоверность распространившейся фотографии опровергли в Telegram-канале Муниципального центра управления (МЦУ) города Краснодара. «В соцсетях и чатах распространяется информация об отмене бесплатного питания в школах города для детей участников СВО. Это — фейк!» — говорится в сообщении. По утверждению центра, питание для детей участников СВО в школах Краснодара бесплатное. Мера социальной поддержки в виде одноразового горячего питания предоставляется на основании документов, установленных решением Городской думы Краснодара. «Департамент образования провел работы со всеми школами города, подобных объявлений никто не размещал. Призываем жителей воздержаться от публикации и распространения непроверенной информации. Доверяйте только официальным источникам!» — заключили в МЦУ Краснодара.

Информация о том, что дети всех категорий участников СВО получат бесплатное питание в школах, появилась в 2023 году на сайте департамента образования администрации муниципального образования Краснодара. При этом сообщений об отмене этой меры не было.

Сообщения об отмене бесплатного питания для детей участников СВО в школах Краснодара не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».