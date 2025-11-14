Операторов связи захотели обязать отключать услуги по запросу ФСБ

В ГД внесли законопроект об отключении операторами связи услуг по запросу ФСБ

В Государственную Думу (ГД) внесли законопроект об обязанности операторов связи отключать услуги по запросу ФСБ. О том, что в России захотели ввести такую меру, свидетельствует опубликованный в думской электронной базе документ.

«Предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства», — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что в случае вступления закона в силу оператор не будет нести ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг, если это связано с выполнением требований органов ФСБ. Изменения предлагается внести в федеральный закон «О связи».

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия одобрила поправки, предлагающие обязать российских операторов сотовой связи выполнять требование ФСБ. Изменения в федеральный закон «О связи» были разработаны Минцифры. Поправки согласовали в самом ведомстве, МВД, Минэкономразвития, Роспотребнадзоре, Минюсте, Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.