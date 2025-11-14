Россия
02:00, 14 ноября 2025Россия

Отец устроившего в ТЦ «Авиапарк» пожар подростка оценил поступок сына

На подростка-поджигателя в московском ТЦ могли повлиять угрозами через игры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Отец школьника, который вечером 11 ноября устроил поджог в московском ТЦ «Авиапарк» рассказал, что на ребенка могли повлиять угрозами через игры на телефоне. Как пишет Telegram-канал Baza, в этот же день родители сообщили в правоохранительные органы о пропаже парня, поскольку он долго не выходил на связь.

Как стало известно, утром в четверг он ушел в школу, но вернулся домой в обед. По его словам, у него болел живот. Позже подросток снова вышел из дома. По словам отца поджигателя, это спокойный ребенок, который учится хорошо и не имеет проблем в школе. Однако подросток много времени проводил в телефоне.

По словам отца, его сын «не додумался бы сам взять канистру с бензином». По данным журналистов, горючее подросток купил на АЗС неподалеку от ТЦ.

Ранее в столичной прокуратуре рассказали, что подросток, устроивший пожар в кинотеатре московского торгового центра «Авиапарк», действовал по указаниям неизвестных лиц. До этого сообщалось, что персонал ТЦ эвакуировал зрителей. Охранники скрутили поджигателя и передали его подоспевшим полицейским. По утверждению очевидцев, пожарная сигнализация не включалась.

