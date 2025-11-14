Раскрыт мотив подростка-поджигателя в московском ТЦ «Авиапарк»

Прокуратура: Подросток поджег кинотеатр в ТЦ «Авиапарк» по указанию неизвестных

16-летний подросток, устроивший пожар в кинотеатре московского торгового центра (ТЦ) «Авиапарк», действовал по указаниям неизвестных лиц. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, ставший жертвой мошенников юноша пронес канистру с горючей жидкостью в зал, разлил бензин на кресла и поджег. В результате инцидента пострадавших нет.

Расследование взяла под контроль Савеловская межрайонная прокуратура.

Об инциденте сообщалось вечером 13 ноября. Молодой человек поджег горючую жидкость во время киносеанса. Персонал ТЦ эвакуировал зрителей. Охранники скрутили поджигателя и передали его подоспевшим полицейским. По утверждению очевидцев, пожарная сигнализация не включалась.