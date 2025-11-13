Появились подробности ЧП в московском ТЦ «Авиапарк»

Shot: Подросток устроил поджог в ТЦ «Авиапарк» при помощи бензина

16-летний подросток устроил поджог в кинотеатре московского торгового центра (ТЦ) Авиапарк при помощи канистры бензина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек поджег горючую жидкость во время показа одного из фильмов в зале № 12. Затем среди зрителей началась паника. Как рассказали очевидцы, пожарная сигнализация не срабатывала. Персонал ТЦ эвакуировал зрителей.

Охранники скрутили поджигателя и передали его подоспевшим полицейским. Предположительно, тот мог действовать по указанию мошенников с Украины.

Об инциденте сообщалось вечером 13 ноября. По первоначальной информации, юноша взорвал петарду в зале кинотеатра, сообщения о канистре последовали позднее.