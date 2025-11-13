Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:35, 13 ноября 2025Россия

Появились подробности ЧП в московском ТЦ «Авиапарк»

Shot: Подросток устроил поджог в ТЦ «Авиапарк» при помощи бензина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

16-летний подросток устроил поджог в кинотеатре московского торгового центра (ТЦ) Авиапарк при помощи канистры бензина. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Молодой человек поджег горючую жидкость во время показа одного из фильмов в зале № 12. Затем среди зрителей началась паника. Как рассказали очевидцы, пожарная сигнализация не срабатывала. Персонал ТЦ эвакуировал зрителей.

Охранники скрутили поджигателя и передали его подоспевшим полицейским. Предположительно, тот мог действовать по указанию мошенников с Украины.

Об инциденте сообщалось вечером 13 ноября. По первоначальной информации, юноша взорвал петарду в зале кинотеатра, сообщения о канистре последовали позднее.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо изменившее ход СВО российское секретное подразделение

    Роналду получил прямую красную карточку в матче квалификации ЧМ-2026

    Новороссийск атаковали дроны

    В Госдуме сравнили условия жизни Дурова в России и Франции

    Дрон ВСУ повредил школу в Донецке

    Россияне ожесточенно спорят, кого нужно спасать при пожаре: своего питомца или чужого ребенка. Что говорит о человеке его выбор?

    В МИД России указали на низшую точку в отношениях с Германией

    В Раде раскритиковали Зеленского после поездки на фронт

    Трамп вновь попытался скрыть синяк на руке

    Появились подробности ЧП в московском ТЦ «Авиапарк»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости