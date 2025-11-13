В Москве подросток с петардой сорвал киносеансы в ТЦ Авиапарк

Mash: Подросток с петардой сорвал все вечерние киносеансы в ТЦ Авиапарк в Москве

В московском ТЦ «Авиапарк» подросток с петардой сорвал все вечерние киносеансы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Журналисты со ссылкой на очевидцев пишут, что молодой человек поджег пиротехнику во время показа одного из фильмов в зале № 12. Затем среди зрителей началась паника.

Охрана спустя несколько минут скрутила нарушителя и вывела его из зала. Кинотеатр эвакуировал всех зрителей, но без сигналов тревоги и объявлений. Киносеансы отменили до конца вечера.

Ранее в Екатеринбурге подростки швырнули в магазин продуктов гранату и устроили взрыв. Один из очевидцев уточнил, что гранату забросили двое подростков. Сотрудники магазина вызвали полицию. При этом подростков правоохранители уже не застали — бросив гранату, те сразу скрылись.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Истре 2 апреля подросток взорвал петарду в школе № 2 на Юбилейной улице, в результате чего девять детей пострадали.