Российские подростки швырнули в магазин гранату и устроили взрыв

В Екатеринбурге подростки швырнули в магазин гранату и устроили взрыв

В Екатеринбурге подростки швырнули в магазин «Магнит» гранату и устроили взрыв. Происшествие в российской торговой точке попало на видео, ролик опубликовал портал Е1.ru в Telegram-канале.

На представленных кадрах видно, как в зал магазина влетает светошумовое устройство. Продавщица и покупательница с ребенком подпрыгивают от страха.

Один из очевидцев рассказал, что гранату забросили двое подростков. Сотрудники магазина вызвали полицию. Подростков правоохранители уже не застали, бросив гранату, те сразу скрылись.

По факту случившегося была организована проверка.

До этого сообщалось, что в подмосковной Истре подросток взорвал петарду в школе №2 на Юбилейной улице, в результате чего девять детей пострадали.

Тогда одну пострадавшую, 11-летнюю школьницу, госпитализировали с токсическим отравлением парами.