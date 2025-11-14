Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:00, 14 ноября 2025Интернет и СМИ

Парень съел один овощ и провел ночь на полу в туалете

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sea Wave / Shutterstock / Fotodom  

Пользователь Reddit с ником MarxistMountainGoat рассказал о том, как неудачный выбор блюда на ужин испортил ему не только вечер, но и последующую ночь. По словам автора, причиной стало то, что недавно он решил изменить рацион и добавить в него больше овощей.

«Я подумал, а почему бы не поесть салат кейл? Я положил две чашки сырого салата в миску, смешал с куриной колбасой, морковными палочками, яйцом, красным луком, грибами, кубиками сыра и бальзамическим уксусом, даже не подозревая, что через пару часов мой живот пронзит мучительная боль», — написал автор.

По его словам, он не знал, что богатые клетчаткой продукты лучше вводить в рацион постепенно, поскольку в противном случае они могут вызывать проблемы с желудочно-кишечным трактом. В случае автора все началось с небольших газов, однако вскоре он буквально согнулся пополам от острой боли.

«Я чувствовал, что меня сейчас вырвет от боли в моем пищеварительном тракте. Было такое ощущение, словно меня несколько раз ударили ножом по толстой кишке. Я немедленно побежал в туалет и... Да, теперь я лежу здесь. Боль стала менее острой, но мне все еще очень плохо», — пожаловался автор, добавив, что теперь внимательнее будет относиться к своему рациону.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как затопил дом собственной рвотой. Виной всему, по мнению автора, была пицца, которую он съел с друзьями в тот день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Злейший враг ВСУ». Какое российское секретное подразделение переломило ход спецоперации?

    На Западе назвали организатора коррупционного скандала на Украине

    В США у украинских B1 Centauro нашли преимущество над российскими танками

    Певицу Лили Аллен заметили в «голом» платье

    Непрерывная серия взрывов в Киеве попала на видео

    Сотрудница завода стала жертвой хлебопекарного оборудования

    Парень съел один овощ и провел ночь на полу в туалете

    В США предсказали последствия убийства Зеленского

    Названо условие выдачи Зеленского США

    Тревел-блогерша раскрыла беспокоящую горничных особенность российских туристов в отелях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости