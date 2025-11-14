Бывший СССР
Появление геев в Молдавии связали с Пушкиным

Депутат PAS Друцэ: Геи в Бессарабии появились вместе с приездом Пушкина
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Михай Друцэ связал появление геев (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Бессарабии с приездом поэта Александра Пушкина. Об этом сообщил Telegram-канал KP Moldova.

«По его версии, геи в Бессарабии появились вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина», — сказано в публикации.

Такое заявление он сделал во время обсуждения в парламенте Молдавии законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры. 13 ноября законодательный орган республики принял в первом чтении денонсацию соглашения о функционировании Русского дома.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на решение Молдавии закрыть Русский дом. Он заявил, что это происходит в ущерб интересам значительной части населения страны и вызывает только сожаление.

