Раскрыта реакция Валерии на отказ в «Грэмми»

Пригожин заявил, что Валерия не расстроилась из-за отказа в «Грэмми»

Певица Валерия не расстроилась из-за того, что не попала в список номинантов музыкальной премии «Грэмми», заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Его цитирует Общественная служба новостей.

«Нам говорят, что трек не соответствует международным стандартам и большинству требований, предъявляемых к претендентам на премию. Мне кажется, что у нас будет достаточно времени, чтобы поработать и испытать свои силы в следующем году», — сказал медиаменеджер, подчеркнув, что для них «это чисто забава, а не смысл и цель жизни».

Пригожин отметил, что его супруга давно доказала свой талант всем, кому нужно. «Если бы в Штатах ее не ценили, то баннеры на Таймс-сквер в Нью-Йорке никто бы не развешивал, уж простите за нескромность», — добавил он.

Ранее Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти.