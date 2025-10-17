Культура
15:05, 17 октября 2025Культура

Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

Пригожин: Валерия станет первой русской певицей, получившей премию «Грэмми»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

У певицы Валерии есть все шансы получить одну из наград музыкальной премии «Грэмми», заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Его цитирует Общественная служба новостей.

Медиаменеджер отметил, что многие «с большим сомнением и издевками» говорят о шансах артистки стать обладательницей престижной премии. «Но точно не я. Я как раз очень верю в то, что мы сможем пробить этот железный музыкальный занавес и русские песни вновь зазвучат за океаном и покорят сердца людей по всему миру», — сказал продюсер.

Пригожин также посоветовал критикам «оставить свои сомнения где-то очень глубоко и далеко». «Завистники могут дальше кусать свои локти, но Валерия будет в топах», — заключил он.

Ранее Пригожин заявил, что песня Валерии «Исцелю» может претендовать на победу в трех номинациях «Грэмми».

До этого стало известно, что песня Валерии прошла в отборочный этап «Грэмми». Артистка подтвердила информацию о попадании в лонг-лист самой престижной мировой премии в области музыки.

