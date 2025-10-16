Культура
Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

Пригожин: Песня Валерии «Исцелю» может быть выдвинута на три номинации «Грэмми»
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Песня певицы Валерии «Исцелю» может претендовать на победу в трех номинациях музыкальной премии «Грэмми», заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Его цитирует aif.ru.

По словам медиаменеджера, речь идет о таких категориях, как «Вокал», «Инструментал» и «Аранжировка». «Дай бог, чтобы мы прошли дальше. Знаете, как правило, у победы много отцов, а у предвестника победы, если стараешься добиться успеха, много завистников. Люди могут помешать нашей радости как угодно, хоть анонимными письмами. Поэтому — как будет, так будет», — сказал Пригожин.

Ранее стало известно, что песня Валерии прошла в отборочный этап «Грэмми». Артистка подтвердила информацию о попадании в лонг-лист самой престижной мировой премии в области музыки.

