Президент России Путин посмертно наградил сотрудников «Белгородэнерго»

Президент России Владимир Путин посмертно наградил сотрудников «Белгородэнерго» Юрия Бондаря и Игоря Гранкина. Их имена фигурируют в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Обоих мужчин представили к награде за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, указано в документе.

Указ состоит из 21 страницы.

Ранее президент России наградил разработчиков новейшего российского оружия — ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон».