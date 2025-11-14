Президент России Владимир Путин посмертно наградил сотрудников «Белгородэнерго» Юрия Бондаря и Игоря Гранкина. Их имена фигурируют в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Обоих мужчин представили к награде за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, указано в документе.
Указ состоит из 21 страницы.
Ранее президент России наградил разработчиков новейшего российского оружия — ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон».