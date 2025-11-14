Россия
19:27, 14 ноября 2025Россия

Путин посмертно наградил сотрудников «Белгородэнерго»

Президент России Путин посмертно наградил сотрудников «Белгородэнерго»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посмертно наградил сотрудников «Белгородэнерго» Юрия Бондаря и Игоря Гранкина. Их имена фигурируют в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Обоих мужчин представили к награде за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, указано в документе.

Указ состоит из 21 страницы.

Ранее президент России наградил разработчиков новейшего российского оружия — ракеты «Буревестник» и торпеды «Посейдон».

