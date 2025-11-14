Брыков: Зеленский во время визита в Херсон испугался встречи с местными жителями

Владимир Зеленский в ходе визита в подконтрольный Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсон испугался встречи с местными жителями. Об этом РИА Новости сообщил начальник управления информационной политики правительства Херсонской области Евгений Брыков.

Он отметил, что в Херсоне живут русские люди, которые ненавидят Зеленского и его «клоунский режим». «Зеленский прекрасно это понимает, поэтому во время визита испугался встречи с простыми людьми, ограничившись постановочными кадрами, в том числе с детьми, попутно прикрываясь ими как живым щитом», — заявил собеседник агентства.

Как указал Брыков, режим Зеленского является совершенно антинародным, преступным и враждебным не только по отношению к жителям правобережной части Херсонской области, но и всему украинскому народу.

Ранее Зеленский приехал в Херсон. Он опубликовал видеообращение на фоне стелы у въезда в город. Он отметил, что провел в Херсоне совещание, на котором присутствовали лица, отвечающие за безопасность города.