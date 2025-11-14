Силовые структуры
Раскрыта возможная цель водителя перехваченного в колонии грузовика с оружием

Водитель, пытавшийся заехать с оружием в ИК, мог перевозить его на продажу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ingram Publishing / Фотобанк Лори

Водитель грузовика, пытавшегося заехать в колонию № 47 в Каменске-Уральском с оружием, мог перевозить его для продажи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По его данным, теперь предстоит выяснить происхождение груза.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области на въезде в «прославившуюся» после бунта исправительную колонию перехватили грузовик, в нем обнаружили автомат Калашникова с патронами, пистолет с двумя магазинами, ручные гранаты, тактический шлем, рюкзак, радиостанции и сотовые телефоны. Водителя после досмотра машины увезли на допрос.

В 2021 году исправительная колония № 47 «прославилась» бунтом заключенных, которые наносили себе травмы и отказывались выполнять требования сотрудников.

