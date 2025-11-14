Грузовик с оружием перехватили на въезде в прославившуюся после бунта российскую колонию

В Каменске-Уральском перехватили пытавшийся попасть в колонию грузовик с оружием

В Свердловской области на въезде в «прославившуюся» после бунта исправительную колонию № 47 в Каменске-Уральском перехватили пытавшийся завезти оружие на территорию учреждения грузовик. Об этом Ленте.ру сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Автомашина должна была вывезти с территории готовую продукцию деревообработки. Но внутри при досмотре нашли автомат Калашникова с патронами, пистолет с двумя магазинами, ручные гранаты, тактический шлем, рюкзак, радиостанции и сотовые телефоны. Сотрудники МВД и ФСБ занимаются допросом водителя, чтобы понять, зачем и кому предназначался опасный груз.

В 2021 году исправительная колония № 47 «прославилась» бунтом заключенных, которые наносили себе травмы и отказывались выполнять требования сотрудников.

Ранее на Урале Краснотурьинский городской суд приговорил бывшего старшего техника исправительной колонии № 3 к шести годам лишения свободы за контрабанду запрещенных предметов.