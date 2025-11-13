Силовые структуры
16:47, 13 ноября 2025

Бывший сотрудник российской колонии получил срок за 16 преступлений

На Урале экс-сотрудник ИК-3 получил 6 лет за контрабанду запрещенных предметов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

На Урале Краснотурьинский городской суд приговорил бывшего старшего техника исправительной колонии №3 (ИК-3) к шести годам лишения свободы за контрабанду запрещенных предметов. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов Свердловской области.

Он признан виновным в совершении 16 преступлений: по части 1 статьи 291.2 («Мелкое взяточничество»), части 3 статьи 30, части 1 статьи 292.2 («Покушение на мелкое взяточничество»), части 3 статьи 290 («Получение взятки за незаконные действия») и по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Свою вину он признал. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд приговорил его к штрафу в размере 700 тысяч рублей и запретил заниматься организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на госслужбе и в органах ФСИН сроком на пять лет.

Как установил суд, осужденный организовал канал поставки запрещенных для заключенных предметов, таких как сотовые телефоны, сим-карты, автомагнитолы, динамики и наушники, а также USB-накопители. За каждую поставку он получал денежное вознаграждение через посредников.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в создании ВИП-камеры.

