11:57, 14 ноября 2025Силовые структуры

Россиянин получил срок за организацию преступного сообщества

В Красноярске осудили организатора и членов преступного сообщества
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Красноярске осудили организатора и членов преступного сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Они признаны виновными по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем»), 228 («Незаконный оборот наркотиков»), 162 («Разбой»), 161 («Грабеж»), 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества»), 158 («Кража») и 163 («Вымогательство») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2020 года местный житель вступил в организованное преступное сообщество, которое занималось незаконным оборотом наркотических веществ. Он был активным его участником и выполнял функции руководителя структурного подразделения.

Он занимался определением целей, разработкой планов деятельности преступного сообщества, а также действий по устрашению и силовому воздействию на курьеров и других сотрудников интернет-магазинов.

В период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года на территории Красноярска и Красноярского края они совершили ряд преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, и преступлений против личности.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны все участники преступного сообщества.

Суд приговорил их к срокам от шести до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сбежавшего «теневого короля» Сочи задержали.

