Российские военные воспользовались ссорой бойцов ВСУ и захватили опорный пункт

Бойцы ВС РФ воспользовались ссорой военных ВСУ и захватили опорный пункт
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Военные воспользовались ссорой противников, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Айс.

«При подходе к опорному пункту было замечено два противника. Судя по всему, один из них собирался сдаться нашим бойцам, и между ними произошла стычка», — отметил он.

Как подчеркнул боец, конфликт между украинскими военными завершился стрельбой. Так, один из солдат выбежал из блиндажа, и свой же боец его ранил. В результате ВС РФ смогли спокойно зайти в опорный пункт и захватить точку.

Ранее сообщалось, что сержант в стрелковом бою отбил у бойцов ВСУ свой поврежденный автомобиль. Позже он починил его и довез раненых российских солдат до госпиталя.

До этого украинский военный Александр Пакель рассказал, как бойцы Вооруженных сил России спасли его от атаки дрона ВСУ.

