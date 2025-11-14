Российские военные воспользовались ссорой бойцов ВСУ и захватили опорный пункт

Бойцы ВС РФ воспользовались ссорой военных ВСУ и захватили опорный пункт

Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении. Военные воспользовались ссорой противников, рассказал РИА Новости оператор БПЛА группировки войск «Восток» с позывным Айс.

«При подходе к опорному пункту было замечено два противника. Судя по всему, один из них собирался сдаться нашим бойцам, и между ними произошла стычка», — отметил он.

Как подчеркнул боец, конфликт между украинскими военными завершился стрельбой. Так, один из солдат выбежал из блиндажа, и свой же боец его ранил. В результате ВС РФ смогли спокойно зайти в опорный пункт и захватить точку.

