Российский военный отбил свою машину у ВСУ и вывез раненых товарищей

Сержант ВС РФ Кузнецов отбил свою машину у ВСУ и вывез раненых товарищей

Младший сержант ВС России Сергей Кузнецов в стрелковом бою отбил у бойцов ВСУ свой поврежденный автомобиль. Позже он починил его и довез раненых российских солдат до госпиталя, рассказали в Минобороны РФ.

«Присоединившись к наступающим российским подразделениям, он вступил в бой с противником. В ходе ожесточенного стрелкового боя гвардии младший сержант Сергей Кузнецов уничтожил нескольких боевиков», — сказано в сообщении.

Как уточняется, российские штурмовики овладели опорным пунктом противника и закрепились на нем. После этого Кузнецов восстановил работоспособность авто и доставил раненых бойцов в госпиталь.

Помимо этого, в ведомстве отметили лейтенанта Сергея Куленкова, который грамотно организовал управление боем, в результате чего российские штурмовики овладели опорными пунктами ВСУ.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий, попавший в плен, смог убедить пятерых бойцов Вооруженных сил Украины сдаться.

До этого украинский военный Александр Пакель рассказал, как бойцы Вооруженных сил России спасли его от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ.