12:54, 11 ноября 2025Бывший СССР

Российский военный попал в плен и пленил пятерых бойцов ВСУ

ТАСС: Военкор Пегов рассказал о военном ВС России, убедившем бойцов ВСУ сдаться
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военнослужащий, попавший в плен, смог убедить пятерых бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться. Об этом в комментарии ТАСС рассказал военкор Семен Пегов.

«Оказавшись в плену у пяти украинцев, он во время обстрела сумел их переговорить, и в итоге они ему сдались в плен», — рассказал Пегов.

Сообщается, что до начала специальной военной операции (СВО) молодой человек сидел в тюрьме за ограбление. По словам военкора, о таких историях стоит рассказывать, потому что они показывают трансформацию человека, который изменился благодаря поступкам и подвигам. «Для них война — это тоже шанс проявить себя совершенно иначе, проявить себя героически», — отметил Пегов.

Ранее украинский военный Александр Пакель рассказал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасли его от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ. Пакель подчеркнул, что российские солдаты вывели его и сослуживцев из-под обстрела, а также добавил, что в плену к ним относятся хорошо.

