Украинский военный Александр Пакель рассказал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасли его от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Пакель был взят в плен в Харьковской области.
«На нас все кидали: на нас даже "Баба Яга" скидывала снаряды. Сами своих же. На рацию никто не отвечал, сказали, что пацаны в плену. И через полчаса начали нас бомбить», — рассказал пленный.
Пакель подчеркнул, что российские солдаты вывели его и сослуживцев из-под обстрела, а также добавил, что в плену к ним относятся хорошо.
Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из котла под Красноармейском (украинское название — Покровск) массово сдались в плен, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.