Украинский военный рассказал о собственном спасении бойцами ВС России от БПЛА ВСУ

Украинский военный Пакель рассказал, что бойцы ВС России спасли его от БПЛА ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинский военный Александр Пакель рассказал, как бойцы Вооруженных сил (ВС) России спасли его от атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовало Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Пакель был взят в плен в Харьковской области.

«На нас все кидали: на нас даже "Баба Яга" скидывала снаряды. Сами своих же. На рацию никто не отвечал, сказали, что пацаны в плену. И через полчаса начали нас бомбить», — рассказал пленный.

Пакель подчеркнул, что российские солдаты вывели его и сослуживцев из-под обстрела, а также добавил, что в плену к ним относятся хорошо.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) из котла под Красноармейском (украинское название — Покровск) массово сдались в плен, после того как все попытки вырваться из окружения российских войск провалились.

