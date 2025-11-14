Россия
Российский командир показал нарушающую Оттавскую конвенцию мину ВСУ в Курской области

RT: Для минирования Курской области ВСУ использовали запрещенные конвенцией мины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Для минирования Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали запрещенные Оттавской конвенцией противопехотные мины. Одну из таких показал командир саперной роты с позывным Велес, следует из сюжета RT.

Как рассказал российский командир, речь идет об испанской транспортной мине, которая рассчитана на тяжелую бронированную технику с массой для продавливания от 180 килограммов. По его словам, при использовании одной хитрости ВСУ превращали их в противопехотные мины.

«Как только снимается крышка — мина становится противопехотной, что нарушает конвенцию, так как здесь очень много взрывчатого вещества. Масса продавливания становится всего лишь пять килограммов. То есть ребенок, либо любой гражданский, который на нее случайно наступит — взорвется, и от него ничего не останется», — пояснил Велес.

В Курской области были найдены и другие мины производства почти каждого государства НАТО: противотанковые, противопехотные, магнитные и сейсмические, шрапнельные и фугасные, мины-ловушки и самодельные снаряды. По данным канала, нередко ВСУ прятали взрывчатку в книгах и детских игрушках.

В июле 2025 года сообщалось, что Верховная Рада Украины приняла закон о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. За срочное подписание документа выступили все 305 депутатов.

