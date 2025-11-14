Силовые структуры
Российский подросток совершил теракт на железной дороге

В Подмосковье 16-летний подросток совершил теракт на железной дороге
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Подмосковье 16-летний подросток совершил теракт на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 12 ноября юноша получил в мессенджере сообщение с предложением совершить теракт за деньги. Он согласился. Подросток приехал на железнодорожную станцию Одинцово Белорусского направления Московской железной дороги и поджег релейный шкаф.

В настоящее время молодого человека задержали. Возбуждено дело по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»).

Ранее стало известно, что в Алтайском крае россиянину Артему Константинову, пытавшемуся вступить в ряды террористов, дали 17 лет колонии.

