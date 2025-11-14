Силовые структуры
Россиянин выполнил задания и подготовил теракт ради вступления в ряды террористов

В Алтайском крае пытавшемуся вступить в ряды террористов россиянину дали 17 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Алтайском крае россиянину Артему Константинову, пытавшемуся вступить в ряды террористов, дали 17 лет колонии Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, мужчина, недовольный проведением специальной военной операцией (СВО), написал кураторам Легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), попросив его зачислить в их ряды. Куратор дал ему несколько заданий, последним из которых стал террористический акт.

Первые задания были простыми: разрисовать стену антивоенными надписями, прислать фотографии военнослужащих Российской армии и административных объектов Барнаула. Затем, согласно инструкции, он изготовил коктейль Молотова и попытался поджечь здание военкомата, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее в Новосибирской области ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в оправдании терроризма.

    Все новости