ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина

В Новосибирской области оправдывавшего терроризм россиянина задержала ФСБ

В Новосибирской области ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, местный житель в интернете разместил комментарий, в котором публично оправдывал и пропагандировал терроризм. В частности, он восхвалял совершенный по заданию украинских спецслужб теракт в Рязанской области в ноябре 2023 года, результатом которого стал сход с рельсов 19 грузовых вагонов. Отмечается, что задержанный был сторонником Легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен).

Ранее за поддержку террористов сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Пермского края и общественника Константина Окунева.