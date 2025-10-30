Призывы российского экс-депутата услышали силовики

ФСБ задержала экс-депутата Пермского края Окунева за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ задержали бывшего депутата законодательного собрания Пермского края и общественника Константина Окунева. Об этом РИА Новости сообщил адвокат Иван Хозяйкин.

Ситуацию он отказался комментировать. По данным «Коммерсанта», Окунева подозревают в совершении преступления по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с помощью интернета»).

30 октября Ленинский районный суд рассмотрит ходатайство об избрании Окуневу меры пресечения.

Экс-депутат уже неоднократно привлекался к административной ответственности за свои посты в соцсетях.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали мужчину, призывавшего применять насилие к русским жителям полуострова.