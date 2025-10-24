ФСБ задержала призывавшего применять насилие к русским жителя Крыма

В Крыму ФСБ задержала мужчину, призывавшего к насилию против русских

В Крыму задержали мужчину, призывавшего применять насилие к русским жителям полуострова. Об этом со ссылкой на республиканское управление ФСБ сообщает ТАСС.

По данным ФСБ, житель Судака 1964 года рождения публично призывал к экстремистской деятельности на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Размещенные им материалы имели явное русофобское содержание.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Волгограде россиянин попал под следствие после нескольких комментариев в Telegram.