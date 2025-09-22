Силовые структуры
15:48, 22 сентября 2025Силовые структуры

Россиянин попал под следствие после нескольких комментариев в Telegram

В Волгограде задержали мужчину за призывы к насилию против власти
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Волгограде задержали мужчину за призывы к насилию против власти. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, сотрудники ФСБ пресекли противоправную деятельность 41-летнего мужчины, который в одном из мессенджеров размещал комментарии с призывами к насильственным действиям против государственной власти.

По нескольким эпизодам были возбуждены уголовные дела. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, житель Ялты оставлял русофобские комментарии в украинских чатах.

