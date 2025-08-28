Житель Ялты оставлял русофобские комментарии в украинских чатах

В Ялте осудили на два года мужчину за призывы к насилию над русскими

В Ялте суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, призывавшего к насилию над россиянами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, осужденный в украинских чат-сообществах размещал русофобские комментарии. Он оскорблял русское население и поддерживал Вооруженные силы Украины.

Ранее в Брянской области ФСБ задержала местного жителя, призывавшего в мессенджере к совершению теракта в городе.

