11:53, 28 августа 2025

Житель Ялты оставлял русофобские комментарии в украинских чатах

В Ялте осудили на два года мужчину за призывы к насилию над русскими
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Ялте суд приговорил к двум годам лишения свободы местного жителя, призывавшего к насилию над россиянами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным ведомства, осужденный в украинских чат-сообществах размещал русофобские комментарии. Он оскорблял русское население и поддерживал Вооруженные силы Украины.

Ранее в Брянской области ФСБ задержала местного жителя, призывавшего в мессенджере к совершению теракта в городе.

